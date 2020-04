iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.20 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Rai 3: 21.20 – Report. Inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia.

Canale 5: 21.20 – Animali fantastici: i crimini di Grindelwald. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola il proprio ex studente Newt Scamander, ignaro dei reali pericoli che lo attendono in un mondo della magia sempre più diviso. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Un’estate al mare. Una serie di divertenti e piccanti episodi raccontano storie di vacanze, sole, mare, amori e tradimenti sulle più famose spiagge italiane: Capri, Ischia, Porto Rotondo, Forte dei Marmi, San Felice Circeo, Peschici. QUI il trailer.

Rete 4: 21.30 – Quarta Repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

La7: 21.15 – Flightplan – Mistero in volo. Durante un viaggio in aereo una bambina scompare in modo misterioso. La madre fa di tutto per ritrovarla, ma viene ritenuta mentalmente instabile in quanto la figlia risulta già morta da tempo. QUI il trailer.

Tv8: 21.25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Una avventura guidata dallo chef Alessandro Borghese: quattro ristoranti, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore.

Nove: 21.25 – Baby Animals – Il primo anno sulla Terra. Attraverso immagini straordinarie seguiamo l’avventuroso primo anno sulla Terra di sei cuccioli: dall’elefante alla volpe artica, dal gorilla di montagna alla iena.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – The Foreigner. L’umile proprietario di un ristorante cinese a Londra è costretto a spingere agli estremi i propri limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, responsabili della morte di sua figlia. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – The Prestige. Nella Londra dell’età vittoriana, due maghi-illusionisti, Robert Angier e Alfred Borden, un tempo amici e colleghi, si sfidano ogni sera a distanza mettendo in scena spettacoli al limite del possibile. La loro acerrima rivalità si tramuta in una vera e propria ossessione, che li spinge a mettere in gioco la propria vita con numeri strabilianti per provare a se stessi e al mondo intero la rispettiva superiorità. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Gli implacabili. I due fratelli Ben e Clint si uniscono a una pacifica carovana in viaggio dal Texas al Montana. Dopo aver salvato la vita di Nella, minacciata da una tribù indiana, le cose, però, si complicano.

Rai Premium: 21.20 – Un’esatte in Polonia. Sabine riceve la notizia della morte del padre in un agriturismo in Polonia, ospite di Dorota e Marek Kowalski. La giovane viene accolta dai due molto bene, sino a quando la giovane non decide di gestire le proprietà ereditate.

Cielo: 21.15 – Madame Bovary. Oppressa dalla vita cui è costretta da un matrimonio infelice con un medico condotto, Emma Bovary tenta una vertiginosa scalata sociale intrecciando una passionale serie di relazioni extraconiugali. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Trappola in fondo al mare. Le strade di quattro subacquei si incrociano con quelle di alcuni trafficanti di droga, il cui aereo cargo si è schiantato nei pressi del sito di un tesoro sommerso.