Interventi sulle strade: al via il nuovo bando di Far Maremma. Chi può richiedere il finanziamento

GROSSETO – Pubblicato da Far Maremma un bando sulla misura 4.3.2, che si rivolge a Comuni, Unioni dei Comuni e altri soggetti pubblici nonché Consorzi di Strade vicinali ad uso pubblico, costituiti ai sensi della legge 126/1058, per interventi su strade di libero accesso aperte al pubblico al servizio di una moltitudine di utenti.

Il bando intende favorire in particolare gli investimenti in infrastrutture finalizzate a migliorare l’accesso ai terreni a servizio delle unità produttive agricole e forestali, per permettere lo svolgimento delle attività colturali.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 100% del costo totale ammissibile.