GROSSETO – Sarà, o almeno dovrebbe essere, un lunedì di fine aprile all’insegna delle precipitazioni in tutta la provincia di Grosseto, che per la verità erano già attese nella serata di domenica 19 aprile.

Pioggia dovrebbe cadere sul capoluogo un po’ per tutta la giornata, con precipitazioni che durante la serata potrebbero essere anche abbondanti.

L’assenza di sole non dovrebbe far mutare particolarmente le temperature, con un’escursione termica molto bassa: in città è prevista una minima di 13 e una massima di 16 gradi.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE