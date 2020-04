Il Coronavirus non ferma la Festa di san Giorgio: tutte le iniziative “virtuali” in programma

MONTEMERANO – La Pro Loco di Montemerano, in collaborazione con l’Accademia del libro e la Filarmonica Verdi, ha organizzato una serie di iniziative virtuali per giovedì 23 aprile in occasione di San Giorgio, il patrono del paese.

Nella speranza di tornare al più presto alla normalità, l’associazione ha pensato comunque di celebrare simbolicamente una delle feste più sentite e importanti per l’intera cittadinanza di Montemerano.

Il programma prevede un contest virtuale in cui sono invitati tutti i bambini a disegnare il palio di San Giorgio, le opere verranno esposte in una mostra virtuale sulla pagina facebook della Pro Loco e i partecipanti verranno premiati con un trofeo a sorpresa.

Contestualmente si terrà anche quiz a cura dell’Accademia del libro dal titolo “San Giorgio nel mondo”. Il gioco consiste nell’indovinare il maggior numero di nazioni, città e paesi in cui il celeberrimo cavaliere è patrono. Per partecipare è necessario inviare la propria lista alla pagina facebook della Pro Loco, colui che riuscirà ad indovinare il maggior numero di paesi riceverà uno sfizioso premio.

Tra le altre iniziative virtuali alle ore 15.30 si terrà “La vera storia di San Giorgio e il Drago” a cura di Mariano Dolci, dove attraverso un video verrà svelata la storia di questa bellissima tradizione.

Alle ore 17.30 il parroco celebrerà la Santa Messa del patrono presso la chiesa di Montemerano a cui non sarà possibile partecipare per rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Alle ore 21 la popolazione è invitata ad affacciarsi alle finestre ed ai balconi per il “Lancio delle Lanterne” sulle note della Filarmonica Verdi di Montemerano.

La Pro Loco e le altre associazioni del paese, nella speranza di poter al più presto poter festeggiare San Giorgio, hanno pensato comunque di coinvolgere la cittadinanza in questi piccoli momenti virtuali così da essere tutti più vicini pur rimanendo distanti.