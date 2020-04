Didattica a distanza, l’assessore: «In molti penalizzati dall’assenza di segnale internet»

SORANO – “Al doveroso ringraziamento ai docenti per il loro lavoro di riorganizzazione nelle scuole per garantire agli studenti l’offerta formativa online, deve seguire necessariamente un’attenta analisi delle criticità emerse dopo un primo periodo di assestamento”.

Ad affermarlo è Roberto Carrucola, assessore alla Pubblica istruzione di Sorano.

“Affinché la didattica a distanza possa essere accessibile veramente a tutti – prosegue -, è necessario rafforzare gli strumenti per il suo funzionamento. Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato risorse per l’acquisto di computer da destinare in comodato d’uso alle famiglie sprovviste e per potenziare le piattaforme e-learning delle scuole. Ma ciò che desta più preoccupazione è la copertura parziale o del tutto insufficiente del segnale internet nel nostro comune, determinando così difficoltà oggettive ad alcuni studenti per la loro congiunzione alle attività didattiche”.

“Da qui – conclude l’assessore – la mia richiesta alle istituzioni preposte al fine di un loro intervento, nei modi che riterranno più opportuni, per risolvere una situazione insostenibile in questo caso per la scuola, ma anche per le aziende che operano nel nostro territorio, denunciata più volte dal sindaco Pierandrea Vanni a più livelli”.