Coronavirus: riaprono i mercati per la vendita di generi alimentari

PIOMBINO – “Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza ho disposto la ripresa delle attività nei mercati settimanali di Piombino e Riotorto per la vendita dei soli prodotti del settore alimentare” annuncia il sindaco Francesco Ferrari.

Da mercoledì 22 aprile pertanto il mercato settimanale di Piombino si svolgerà solamente in Piazzale Saragat, osservando il consueto orario di vendita dalle 8 alle 13 mentre le aree occupate dovranno essere liberate dai mezzi entro le ore 14:30. Da sabato 25 aprile riprenderà, con il consueto orario, anche il mercato settimanale di Riotorto in Via De Amicis sempre per la sola vendita di prodotti alimentari.

“La riapertura dei mercati settimanali avverrà, come da disposizioni contenute nell’ordinanza regionale, garantendo le condizioni di massima sicurezza” spiega l’assessore Sabrina Nigro, “con l’individuazione di accessi ed uscite obbligate, la chiusura di aperture secondarie e la sorveglianza attiva degli accessi con il contingentamento del numero dei clienti”.

L’accesso al mercato sarà consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, oltre ad essere obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 metri, sarà possibile sostare in prossimità dei banchi solo a due clienti per volta e i titolari degli stand dovranno mettere a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani e guanti monouso oppure garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti.

Inoltre, per evitare assembramenti e un numero eccessivo di spostamenti, l’attività di vendita sarà limitata ai soli titolari di posteggi in concessione.