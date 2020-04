GROSSETO – È iniziata questa mattina anche in provincia di Grosseto la distribuzione delle mascherine acquistate dalla Regione e destinate ai cittadini residenti in Toscana. L’obiettivo è quello di consegnare 30 mascherine al mese per ogni cittadino.

Come aveva spiegato qualche giorno fa il presidente della Regione Enrico Rossi annunciando questa iniziativa la mascherine «devono essere un presidio gratuito, ed è giusto che le spese siano a carico del sistema sanitario regionale».

di 7 Galleria fotografica Consegna mascherine aprile 2020









Un’impostazione condivisa anche dal consigliere regionale Leonardo Marras che questa mattina ha visitato uno dei punti di consegna delle mascherine. «È un’operazione gigantesca che soltanto la Toscana sta facendo. È stato calcolato che ogni famiglia – ha spiegato Marras – per le mascherine spenderebbe circa 200 euro al mese. Per questo come Regione abbiamo ritenuto che questo dovesse essere un compito del sistema pubblico».

Qui trovate l’elenco dei supermercati dove poter ritirare le mascherine: Mascherine gratis della Regione: ecco tutti i supermercati dove saranno distribuite

—



Le modalità di consegna in farmacia – Il sistema informativo del Servizio sanitario regionale genererà, fornendolo alle 1150 farmacie pubbliche e private, una ricetta individuale mensile dematerializzata per ogni cittadino. Ciascuno, munito della tessera sanitaria o di quella del proprio codice fiscale, si recherà in una farmacia a sua scelta e, attraverso la lettura della tessera, accederà alla ricetta dematerializzata e riceverà le mascherine. Ogni cittadino potrà ritirare una confezione da 5 mascherine alla volta, per un totale da 30 mascherine al mese.

Le modalità di consegna nei supermercati – Grazie all’accordo tra Regione Toscana e Gdo, ogni cittadino potrà ritirare una confezione da 5 mascherine presso uno dei 230 punti vendita di Coop, Conad e Lidl. La consegna avverrà in appositi spazi, all’interno o all’esterno degli stessi punti vendita, dove sarà possibile rispettare le distanze di sicurezza, da parte di dipendenti del Servizio Sanitario Regionale. Gli addetti forniranno anche tutte le informazioni utili per il corretto utilizzo dei dispositivi. Negli orari di apertura dei punti vendita, le postazioni per la distribuzione saranno attive dalle 9 alle 16.