Coronavirus: il sindaco annuncia l’istituzione di un tavolo per la ripresa economica del territorio

GAVORRANO – Il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi ha inviato una lettera ai soggetti del tessuto economico e politico locale per la gestione della ripartenza economica e sociale del territorio.

Di seguito il testo, di cui il primo cittadino darà lettura in apertura al consiglio comunale che si terrà oggi in videoconferenza.

Alle associazioni di categoria del territorio

Ai sindacati confederali

Ai componenti della Consulta del Turismo

Ai capigruppo del Consiglio comunale

Al presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

Con la presente, in qualità di sindaco del Comune di Gavorrano, sono a proporre un tavolo istituzionale di confronto con i soggetti rappresentanti del tessuto economico locale per concertare le possibili azioni di contrasto alle devastanti conseguenze negative che il blocco economico generato dall’emergenza sanitaria Covid-19 che ha investito in nostro Paese ha generato nella già fragile economia locale.

Il difficile momento che stiamo attraversando sta comportando per il nostro Paese un grande impegno sociale per contrastare la diffusione pandemica del Coronavirus ed il diffondersi della malattia Covid 19.

Nell’attualità sono già evidenti elementi di conclamata crisi economica che aggravano la già precaria situazione congiunturale di questi anni. Avviandoci comunque ad una fase di superamento dello stato di diffusione infettiva, occorrerà procedere ad un impegno, pur graduale, di miglioramento economico e gestione della ripartenza.

Volontà della Giunta comunale la prossima costituzione di una Consulta permanente dell’Economia e del Lavoro come tavolo di confronto permanente e di dialogo politico a favore dello sviluppo economico e sociale del territorio.

Il tavolo si strutturerà con incontri tematici che al momento non possono che svolgersi in videoconferenza e la condivisione di documenti ed informative utili a delineare i caratteri salienti della gestione della ripartenza nel breve e medio periodo.

Certo della disponibilità delle associazioni di categoria e degli altri soggetti economici e politici coinvolti, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.