Coronavirus: a Grosseto si muore di meno. È la provincia con la letalità più bassa della Toscana

GROSSETO – Sono 30 i decessi per covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Un numero che porta il dato complessivo dei decessi dall’inizio dell’epidemia a 667. In provincia di Grosseto ad oggi le vittime del coronavirus sono 14.

Andando ad analizzare i dati, provincia per provincia, si nota come tra le dieci province toscane quella dove l’indice di letalità legato al coronavirus è minore è proprio quella di Grosseto.

Per letalità di intende la percentuale di decessi sui casi. In altri termini è un indice che viene costruito prendendo in considerazione le vittime rispetto al numero totale dei casi. Come se il virus in provincia di Grosseto fosse meno letale che in altre aree delle Regione e del Paese.

Prendendo a riferimento i dati della Toscana infatti vediamo che Grosseto ha la percentuale più bassa pari al 3,7%. Significa quindi che ogni 100 persone positive al coronavirus in media muoiono 3,7. A Pistoia invece, che ha il dato peggiore tra le province toscane, si registra una letalità del 12,5%. A Massa l’11,4%, mentre la media regionale è del 7,8%, dato quasi dimezzato rispetto alla media nazionale che si attesta al 13,2%.