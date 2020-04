75esimo anniversario della Liberazione: le iniziative del Comune

PIOMBINO – “Nel pieno dell’emergenza Coronavirus cade, quest’anno, il 75esimo anniversario della Liberazione; una ricorrenza che, visto il momento, assume un particolare rilievo e che desideriamo celebrare, nel rispetto delle indicazioni di contenimento dell’emergenza coronavirus, con lo spirito di una rinnovata unità della nostra comunità e con un richiamo particolare ai valori fondanti della nostra Repubblica: è necessario ora più che mai essere vicini a quei cittadini che stanno combattendo per la propria salute, stiano piangendo un proprio caro o soffrendo gravissime difficoltà economiche”. Con queste parole il sindaco Francesco Ferrari illustra le iniziative in programma in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

L’Amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento del contagio da coronavirus e delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti per la Libertà sabato 25 aprile alle ore 11 in Piazza della Costituzione.

Alla deposizione prenderà parte solo il sindaco Ferrari e sarà presente il Gonfalone della Città decorato: non è prevista la partecipazione di altre autorità, né del pubblico, come raccomandato anche dalla Prefettura, cui il Comune aveva chiesto indicazioni.

Il Comune di Piombino ha inoltre accolto l’invito della presidente della Provincia di Livorno ed ha aderito all’iniziativa promossa da Provincia insieme a Anpi e Istoreco che vedrà allegata ai quotidiani locali una locandina con il Tricolore della Repubblica: il giorno 25 aprile si invita tutta la cittadinanza ad esporre il tricolore in segno di unità e solidarietà.