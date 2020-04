Picchia la moglie e aggredisce anche i carabinieri. Uomo in manette

ORBETELLO – E stato il figlio di 17 anni a chiamare i carabinieri e avvertirli di quello che stava succedendo.

Un uomo è stato arrestato questo pomeriggio dai carabinieri di Orbetello. L’uomo, ubriaco, ha aggredito e picchiato la moglie. È stato il figlio a salvare la madre, chiamando le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri, però, l’uomo non si è calmato, anzi, ha aggredito anche gli uomini dell’Arma. Tanto da finire in manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La donna è stata trasferita al pronto soccorso dove le sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni. Il reato di lesioni, in caso di un referto di oltre 20 giorni, è procedibile d’ufficio. Le indagini diranno se quella dei maltrattamenti dell’uomo nei confronti della moglie fosse una pratica frequente. Per la donna è stato attivato il percorso del Codice rosa.