iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – L’allieva 2. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Birdman. L’ex stella del cinema Riggan Thomson è occupato ad allestire un’ambizioso spettacolo teatrale per Broadway e spera che la nuova produzione possa ravvivare la sua stagnante carriera. Il lavoro si rivela essere particolarmente difficile ma l’uomo desidera provare ai critici di essere un vero artista e non soltanto un attore capace di ruoli secondari. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Live – Non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.20 – Ti presento i miei. Greg Focker, infermiere di Chicago, vuole chiedere la sua ragazza in sposa, tuttavia, quando scopre che secondo la tradizione di famiglia di Pam, deve rivolgersi a suo padre per chiedergli il permesso, decide di partire per parlare con lui. L’uomo è costretto ad affrontare molti imprevisti durante il viaggio e, una volta giunto a casa Byrnes, Jack avanza delle critiche nei suoi confronti riguardo le differenze tra lui e la sua famiglia. QUI il trailer.

Rete 4: 21.30 – The Legend of Zorro. Zorro, l’eroe mascherato, e sua moglie, combattono un nobile europeo che trama per impedire la costituzione dello stato della California. QUI il trailer.

La7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Run all night – Una notte per sopravvivere. L’assassino professionista Jimmy Conlon, migliore amico del boss della malavita Shawn Maguire, sta attraversando un periodo molto difficile. L’uomo è tormentato dai fantasmi del passato e da un poliziotto che lo insegue da ben trent’anni. L’unica ragione di vita risiede nel proprio figlio e quando questi rischia la vita per colpa della mafia, l’omicida si imbarca in una missione per proteggerlo a tutti i costi. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Before I go to sleep. Christine Lucas soffre di amnesia anterograda. Ogni mattina, la donna si risveglia senza ricordi e, seguendo i consigli del medico, inizia a tenere un diario video. Terrificanti verità sul suo passato, però, iniziano ad emergere. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Le relazioni pericolose. Nella Francia prerivoluzionaria, due ex amanti, una marchesa e un visconte, passano il loro tempo in giochi decadenti di seduzione.

Rai Movie: 21.10 – La risposta è nelle stelle. La relazione sentimentale tra un domatore di tori e una studentessa di arte moderna si intreccia con i ricordi di un uomo anziano e del suo rapporto con la defunta moglie. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Bound – Torbido inganno. Violet, la fidanzata del capo della mafia, e Corki, una ladra, intrecciano una relazione sentimentale. Le due donne decidono di escogitare un piano per appropriarsi del denaro di proprietà del boss.