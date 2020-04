Coronavirus: per la prima volta più guariti che nuovi casi. In provincia un solo nuovo positivo

GROSSETO – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza nella Asl Toscana sud est ci sono più persone guarite che nuovi casi di positivi al coronavirus.

Andando ad analizzare i numeri di oggi infatti vediamo come nelle tre province, comprese nella Asl, Siena, Grosseto e Arezzo, il numero dei guariti è 16, mentre i nuovi casi positivi sono 15.

In particolare a Grosseto oggi si registrano due guariti e un solo nuovo caso. Il totale in questo caso è di 359 (sono due casi in più rispetto a ieri, ma è dovuto ad errori di trascrizione nei report). Il nuovo caso registrato in Maremma è residente nel comune capoluogo.

In totale, come ha spiegato il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso, i pazienti che sono guariti sono 233.

«Il quadro complessivo è buono – ha detto il direttore D’Urso – e non ci sono focolai che ci preoccupano».