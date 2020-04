Coronavirus: la mappa del contagio in Maremma, comune per comune. 357 casi, 14 vittime

GROSSETO – Nuovo aggiornamento con la mappa della diffusione del coronavirus in provincia di Grosseto. Ricordiamo che i dati che prendiamo come riferimento sono quelli della Asl Toscana sud est e sono aggiornati alle 16 del 17 aprile.

I casi positivi – Il totale dei casi fino a quella data era di 357 positivi in tutta la provincia. Si nota intanto che ci sono più contagiati uomini che donne. Questi i numeri e le relative percentuali: 175 donne (49%) e 180 uomini (50,1%) (2 casi non registrati per genere). Le vittime del covi19 sono 14.

Le vittime – Ad oggi le vittime le coronavirus in provinica di Grosseto sono 14. Di queste 7 erano residenti nel Comune di Grosseto, 3 nel Comune di Monterotondo Marittimo, 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Scansano, 1 a Follonica, 1 Arcidosso. Questa invece l’età delle vittime: si va dai 69 ai 96 anni. Delle 14 persone che hanno perso la vita 8 sono uomini (57%) e 6 donne (43%). Gli uomini avevano: 69 anni, 79 anni, 79 anni, 84 anni, 86 anni, 87 anni, 89 anni, 92 anni. Le donne avevano: 73 anni, 84 anni, 87 anni, 87 anni, 92 anni, 96 anni. L’età medie delle vittime in provincia di Grosseto è poco superiore agli 85 anni.

La sintesi dei dati – Casi Totale: 357; Decessi totale: 14; Guariti totale: 25; Ricoverati: 37.

La diffusione del virus, comune per comune – Sono 22 ad oggi i comuni in cui sono stati registrati casi di coronavirus tra i residenti. I Comuni invece che ancora non hanno “conosciuto” il coronavirus sono da considerarsi come conuni con “zero contagi” sono Magliano in Toscana, Montieri, Seggiano, Roccalbegna, Semproniano e Sorano.

Questa invece la distribuzione dei 300 casi positivi riscontrati fino al 9 aprile in provincia di Grosseto (qui trovate il report completo dei casi LINK)

Aricidosso 16 totali, 13 femmine, 3 maschi, 1 decesso

Campagnatico 1 femmina

Capalbio 2 maschi, 1 guarito

Castel del Piano 8 totali, 4 femmine, 4 maschi

Castell’Azzara 1 maschio

Castiglione della Pescaia 9 totali, 4 femmine, 5 maschi, 2 guariti

Cinigiano 2 totali, 1 femmina, 1 maschio

Civitella Paganico 5 totali, 1 femmina, 1 maschio

Follonica 24 totali, 12 femmine, 12 maschi, 1 decesso, 2 guariti

Gavorrano 4 totali, 2 femmine, 2 maschi

Grosseto 200 totali, 94 femmine, 104 maschi, 10 decessi, 13 guariti

Isola del Giglio 4 totali, 1 femmina, 3 maschi, 1 guarito

Manciano 6 totali, 2 femmine, 4 maschi

Massa Marittima 2 femmine

Monte Argentario 9 totali, 5 femmine, 4 maschi, 2 guariti

Monterotondo Marittimo 17 totali, 10 femmine, 7 maschi, 2 decessi

Orbetello 20 totali, 9 femmine, 11 maschi, 3 guariti

Pitigliano 5 totali, 3 femmine, 2 maschi, 1 guarito

Roccastrada 11 totali, 6 femmine, 5 maschi

Santa Fiora 5 totali, 3 femmine, 2 maschi

Scansano 2 totali, 1 femmina, 1 maschio

Scarlino 4 totali, 1 femmina, 3 maschi