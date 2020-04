Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri sabato 18 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Attualmente positivi: 107.771; Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%)

• Dimessi/Guariti: 44.927 (+2.200, +5,1%); Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.733 (-79, -2,8%); Tamponi: 1.305.833 (+61.725); totale casi: 175.925 (+3.491, +2,0%), Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 3.491 nuovi positivi, 2.200 guariti e 482 morti

Per quanto riguarda i dati della Toscana. In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, 3.672 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.522.

I dati provincia per provincia – Sono 2.563 i casi complessivi ad oggi a Firenze (69 in più rispetto a ieri), 457 a Prato (8 in più), 554 a Pistoia (7 in più), 918 a Massa (6 in più), 1.165 a Lucca (7 in più), 774 a Pisa (8 in più), 480 a Livorno (5 in più), 548 ad Arezzo (7 in più), 399 a Siena (7 in più), 379 a Grosseto (3 in più).

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono 357, ad oggi, le persone contagiate in Maremma. La Asl ha fornito oggi un resoconto totale dei contagiati in provincia di Grosseto da cui si evince che il dato complessivo è più alto di quello comunicato sino ad oggi. Le vittime sono 14. Il dettaglio: Coronavirus, 357 casi in provincia. 200 solo a Grosseto

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.