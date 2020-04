Campionati conclusi, la Pallavolo Grosseto dice grazie a tecnici, atlete e sostenitori

GROSSETO – Archiviati ufficialmente anche i tornei di volley, con la pallavolo Grosseto che ne prende atto e onora l’impegno di tecnici e giocatrici. “Il Consiglio Federale FIPAV, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i Campionati pallavolistici di ogni serie e categoria – ha diramato la società – Accettando la decisione presa dalla Federazione, nella speranza che la situazione sanitaria migliori e che ci siano presto le condizioni per tornare a parlare di sport e di partite, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per la stagione disputata, forzatamente conclusa. Un grazie allo staff e alle atlete della prima squadra di serie D Luca Consani che stava conducendo la classifica del proprio girone con ben 8 punti di vantaggio; alla rosa di Terza Divisione che aveva concluso il proprio girone in testa e stava conducendo anche la seconda fase al primo posto; alle Under 16 Azzurra Grosseto e Under 14 Beauty Center e Pallavolo Grosseto 1978 per l’impegno dimostrato; alle Under 13 Pallavolo Grosseto 1978 Rossa per l’impegno dimostrato e alle Under 13 CDP Branca che avevano vinto il proprio girone e si accingevano a fare grandi cose; un grazie ai nostri due gruppi Under 12 Luca Consani, la nera e la rossa, per la passione dimostrata in campo ed infine ma non certo per importanza, un ringraziamento ai tecnici, ai dirigenti e alle nostre stupende ragazze del settore S3 White, Green e Red per la gioia e i sorrisi che ci hanno sempre regalato”.

La Pallavolo Grosseto ringrazia infine i suoi sostenitori materiali, importanti per supportare un’organizzazione fitta e accurata: “Un grazie di cuore va anche a tutti i genitori che ci hanno sempre supportato ed infine ai nostri sponsor: i Top sponsor Luca Consani Impresa Edile, Kelli Energia, Manage e Giorgio Peri Private Banker; i Premium sponsor Giannini impianti elettrici, Luca Barbarossa impianti idrotermosanitari, Azzurra vernici nautiche, CDP Branca Grosseto e Beauty Center centro estetico; gli official partner Allianz Simone Marchetti, Maremma Service impresa di pulizie, Sei consulenze settore energetico, Martellini Andrea termoidraulica e Tecno3 assistenza caldaie; i supporter Gangi distributori automatici, Rabagli ferramenta e Pandolfini enologia; gli amici della Pallavolo Grosseto V.R vernici, MF autotrasporti, IVAL ingrosso alimentare, Ricci al fresco ristorante, dolci tipici toscani, Zippili borse, Blak Label maglieria e Panifico il Granaio che loro malgrado, e ne siamo fermamente convinti, faranno di tutto per supportarci anche per il prossimo anno. Poteva essere davvero una stagione importante, peccato…. appena si può riprenderemo con una nuova e di sicuro il nostro impegno sarà quello di renderla speciale. Grazie a tutti”.