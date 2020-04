Riaprono le poste delle frazioni di Manciano: ecco quali

MANCIANO – Grazie a Poste Italiane, dopo le numerose sollecitazioni da parte del sindaco di Manciano Mirco Morini, saranno riaperti gli uffici postali nelle frazioni di Marsiliana, Saturnia, Montemerano e Poggio Murella. Dal 20 aprile, saranno riaperte le filiali di Marsiliana il lunedì e il mercoledì; a Saturnia il lunedì; a Montemerano il mercoledì e a Poggio Murella il venerdì.

Leggi anche servizi Riaprono 23 uffici postali: ecco quali e quando

“Ringraziamo per la collaborazione Poste Italiane – spiega il sindaco Morini – per aver ascoltato le esigenze dei cittadini che vivendo in un territorio molto vasto come il nostro, in un momento emergenziale come questo, avevano serie difficoltà a raggiungere gli uffici postali lontani dalle proprie abitazioni”.