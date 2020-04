Mascherine per tutti, il sindaco: «La Regione vuole fare bella figura e non pensa ai disagi che crea»

PIOMBINO – “Ancora una volta i territori sono costretti a farsi carico dell’impegno mastodontico richiesto dalla Regione che scarica, sui comuni prima e ora anche sulle farmacie e sui supermercati, l’onere di gestire l’immane lavoro di distribuzione di mascherine alla popolazione – afferma il sindaco Francesco Ferrari -. Dal 7 aprile, in appena 6 giorni, attraverso la Protezione Civile e le associazioni Avela, Croce Rossa, Misercordia e Pubblica Assistenza abbiamo consegnato casa per casa 70 mila mascherine monouso che, fornite in sole 2 unità per persona, non sono certo la panacea del contagio. Adesso arriva la notizia di una nuova distribuzione sui territori, che la Regione affida stavolta a farmacie e grandi catene di supermercati“.

“In tempi record – prosegue il sindaco Ferrari – l’amministrazione comunale, attraverso la sua Protezione Civile, ha costituito un tavolo di lavoro con le associazioni del territorio, le farmacie e i supermercati Coop e Conad, per redigere un piano che consentirà di distribuire le mascherine che la Regione, senza fornire indicazioni operative ai territori, ha annunciato essere in arrivo lunedì 20 aprile”.

“Proprio da lunedì 20 aprile, e per tutto il mese, sarà quindi possibile ritirare gratuitamente 5 mascherine a persona recandosi presso la farmacia più vicina a casa o nei punti vendita Conad, Coop Salivoli e Coop Via Gori – spiega il sindaco -. Per ritirare le mascherine è necessario presentarsi muniti delle tessere sanitarie o delle tessere con codice fiscale di tutti i componenti familiari maggiori di 6 anni. Le farmacie saranno supportate da volontari delle associazioni Avela, Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza per la gestione delle eventuali file mentre i supermercati avranno all’interno dei punti vendita uno stand curato da Asl. In ogni caso si invita la cittadinanza già provvista di mascherine a evitare di recarsi a ritirarne di nuove nei primi giorni della settimana”.

“Nelle farmacie – prosegue -la distribuzione verrà effettuata dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle 15:30 alle ore 19:30 mentre nei supermercati l’orario di consegna sarà dalle ore 9 alle ore 16. Un messaggio telefonico in merito informativo verrà diffuso nella giornata di domenica 19 aprile tramite l’Alert System della Protezione Civile”.

“Desidero ringraziare ed evidenziare l’attività di coloro che in questa difficile situazione sono a lavoro per sopperire alla scarsa capacità organizzativa della Regione, che sembra ignorare l’immane impegno richiesto per la distribuzione dei dispositivi di sicurezza – conclude Ferrari -: Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa e Avela svolgono a tutt’oggi un lavoro enorme ed encomiabile, e dimostrano, affiancati dai lavoratori delle farmacie e dei centri commerciali locali, una grande tempestività operativa”.