iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Danza con me – Best of. Programma condotto dal ballerino Roberto Bolle, vincitore del Festival della Rosa d’oro.

Rai 2: 21.20 – Petrolio – Antivirus. Un appuntamento di informazione e approfondimento con inchieste, reportage, interviste e storie alla ricerca dei tesori nascosti, dimenticati o semplicemente poco sfruttati dell’Italia.

Rai 3: 20.30 – Aspettando le parole. La nuova trasmissione di Massimo Gramellini.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.20 – Ozzy – Cucciolo coraggioso. La famiglia Martin sta per partire per le vacanze e decide di affidare il cucciolo Ozzy a un lussuoso rifugio per cani. Questo però si rivela essere un luogo terribile, dove gli animali vengono maltrattati. Lui allora, organizza un piano di evasione. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia weekend Speciale. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La7: 21.15 – Cara, insopportabile Tess. Il rapporto conflittuale tra la vedova di un presidente degli Stati Uniti, un’anziana eccentrica ed insofferente, ed il responsabile del servizio di protezione, un funzionario ligio al dovere e ai regolamenti. Tra i due nasce un’amicizia fondata sulla reciproca conoscenza e stima, che viene messa a dura prova quando la donna viene rapita.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – La spia che mi amava. Scompaiono due sommergibili nucleari e Bond viene chiamato ad indagare. Per risolvere il caso deve collaborare c

Nove: 21.25 – L’amore bugiardo. La scrittore Nick Dunne e la sua bellissima moglie Amy sembrano essere la coppia perfetta. Il loro matrimonio appare sereno agli occhi degli altri ma la realtà è ben diversa. In seguito alla sparizione della donna durante il quinto anniversario di nozze, l’uomo viene ricercato dalla polizia come sospettato principale. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Point Break. Un investigatore dell’FBI si infiltra all’interno di un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banche. Ben presto rimane affascinato dal loro stile di vita. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Conan il barbaro. Orfano reso schiavo da un malvagio negromante, Conan intraprende un viaggio attraverso lande desolate, in cerca dell’uomo che ha ucciso la sua famiglia.

Iris: 21.00 – La giusta causa. Un professore di diritto, in Florida, cerca di salvare un condannato alla pena capitale, che lui è convinto essere innocente.

Rai Movie: 21.10 – Forza 10 da Navarone. Un capitano inglese ed un colonnello americano guidano un gruppo di soldati per far esplodere un ponte in Yugoslavia, prima che questi venga utilizzato dai nazisti.

La 7d: 21.30 – Little murders by Agatha Christie. Serie basata sui romanzi di Agatha Christie, con classiche ambientazioni Belle Époque. Crimini, arguzie, tensione e un tocco di umorismo caratterizzano il lavoro del commissario Larosière e dell’ispettore Lampion.