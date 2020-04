I sindacati: «Riaprire in anticipo troppe attività economiche è una preoccupante fuga in avanti»

GROSSETO – «Siamo preoccupati delle iniziative di singole Regioni o realtà territoriali del Paese – denunciano Cgil, Cisl e Uil di Arezzo, Grosseto e Siena – perché crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutta l’Italia ha messo in campo, con il rischio di non garantire regole omogenee per tutti. Non è il momento delle fughe in avanti o dei protagonismi».

«Purtroppo, infatti, anche in Toscana – proseguono le organizzazioni sindacali – registriamo con stupore, rammarico e preoccupazione la scelta dei sindaci di Arezzo, Grosseto e Siena e dei relativi presidenti di Provincia di firmare un appello insieme al presidente di Confindustria Toscana Sud per chiedere al presidente del Consiglio, alla Task Force Fase 2 e al Presidente della Regione Toscana la riapertura urgente, cioè prima del 3 maggio, dei settori a dir loro ‘ad alto valore strategico’ per il territorio. Ancora più grave è che nell’appello non si fa menzione né dei Sindacati né delle Rsu, nemmeno quando si parla di accordi aziendali sui protocolli di sicurezza e dell’istituzione presso la Prefettura di un comitato ad hoc per l’autorizzazione alla riapertura. Non è certo il momento di escludere i rappresentanti dei lavoratori dai processi decisionali che riguardano la salute e la sicurezza di tutti».

«Chiediamo perciò ai prefetti di Arezzo, Grosseto e Siena – sottolineano i rappresentanti sindacali della Toscana del Sud – un loro pronto intervento per bloccare sul nascere queste iniziative controproducenti, inutili e dannose e continuare invece nel percorso comune e proficuo già attivato in base alle norme vigenti e che vede il nostro convinto, positivo e costruttivo apporto. A nostro avviso occorrono linee guida omogenee e dettagliate da parte del Governo, condivise con le parti sociali ed i livelli istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dei comitati tecnici e scientifici insediati dal Governo. Inoltre devono essere rispettate tutte le procedure previste dal protocollo sulla sicurezza già sottoscritto il 14 marzo scorso dal Governo e da tutte le parti sociali, con le necessarie implementazioni e sostegni legislativi. Gli eventuali test sanitari devono essere vidimati e certificati dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero della Salute e in ogni caso gestiti dal Servizio sanitario pubblico. Vanno definite condizioni di sicurezza nel sistema dei trasporti dei lavoratori e dei cittadini».

«È il momento della coesione e dell’unità per uscire dall’emergenza sanitaria, per costruire le condizioni di un nuovo modello sociale economico e del lavoro, – precisano Cgil, Cisl e Uil – e per tali ragioni serve spirito costruttivo e responsabile, non fughe in avanti o protagonismi, che guardano solo al particolare e non alla salute di tutti».

«Proprio per questo Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno chiesto – concludono i Sindacati – un incontro urgente al Presidente del Consiglio per un confronto sulla ripresa delle attività produttive, economiche e sociali perché ritengono fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sul tema della sicurezza e della tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Solo così potremo venirne fuori!! Tutti insieme».