Gente Comune “cancella” la sagra. «Non vogliamo ostacolare la ripresa dei ristoranti»

GAVORRANO – Annullata la tradizionale Sagra della bistecca che ogni anno viene organizzata dall’associazione Culturale Gente Comune nel mese d’agosto. La decisione è già stata preso lo scorso 6 marzo, come comunicano i volontari in una nota.

«La decisione presa – spiega il direttivo – deriva non solo dall’incertezza delle tempistiche, ma anche dal non voler essere di “intralcio” per nessun locale gastronomico che ci auguriamo possa riprendere la sua attività prima possibile e ai quali facciamo i nostri più grandi auguri, come del resto gli facciamo a tutte le attività del nostro territorio. Il solito augurio lo facciamo, per le loro attività, ai tanti sponsor che ci sono sempre stati vicini e che nel corso degli anni ci hanno aiutato a raggiungere importanti obiettivi».

«Ricordiamo inoltre – prosegue la nota – a chi nelle sagre ha sempre visto il male della comunità, che la nostra associazione non ha nessun scopo di lucro e che nel corso degli anni ha lavorato solamente a scopo sociale nel nostro territorio, donando sotto le più svariate forme tutto quello che ha potuto, e i risultati sono evidenti sotto gli occhi di tutta la cittadinanza.

Speriamo infine di poter fare una grande festa paesana, tutti insieme il prima possibile, che sancisca la fine di questo tristissimo periodo. Un abbraccio ed un grande in bocca al lupo dal consiglio dell’associazione culturale Gente Comune».