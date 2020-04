Loretta e Olivo festeggiano le nozze d’oro: 50 anni sempre insieme

FOLLONICA – 50 anni di matrimonio. Sono quelli che festeggeranno domani, domenica 19 aprile, Olivo e Loretta Duccini. I coniugi Duccini festeggeranno infatti le nozze d’oro. Purtroppo non sarà la festa che avevano immaginato: i figli non potranno raggiungerli e tutto è rinviato a quando questo periodo sarà superato.

«Io e mio fratello Andrea – racconta la figlia Cinzia – non potremo andare neppure a trovarli visto che abitiamo a Grosseto e loro a Follonica. Purtroppo non ci vediamo dal 7 marzo. Avremmo voluto regalargli una grande festa tutti assieme, con la nipote Arianna, ma per il momento non ci è possibile, e così vogliamo fare loro i nostri auguri».