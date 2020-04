Coronavirus, solo un nuovo positivo in Maremma: è una persona di 31 anni

ROCCASTRADA – C’è un solo nuovo positivo in provincia di Grosseto oggi. Si tratta di una persona di 31 anni, residente nel comune di Roccastrada.

La persona in questione, come conferma il sindaco Francesco Limatola «Era già in “quarantena” da diverso tempo. Pertanto il dato di coloro che sono in isolamento domiciliare è di 13 persone».

I positivi in provincia di Grosseto salgono dunque a 341. In questi ultimi tempi sembra che il virus (o meglio l’analisi dei tamponi) abbia un andamento altalenante: ieri i nuovi positivi erano sette, mentre il giorno prima non ce n’era nessuno, come oggi con un solo nuovo caso.