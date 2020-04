Coronavirus: la Protezione civile dona 44 computer portatili agli studenti

FOLLONICA – Nella giornata di venerdì 17 aprile, la Protezione civile di Follonica ha provveduto a consegnare 44 computer portatili a studenti dell’Istituto superiore di Follonica, residenti nei Comuni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino.

I notebook sono utili nella didattica a distanza, che è stata attivata in tutte le scuole.

“Un sentito e sincero ringraziamento va al commissario Alessandro Tortorella, che ha sempre supportato la scuola in questo periodo di emergenza sanitaria – commenta la preside Anna Rita Borelli -; a Rossano Margheriti della Protezione civile di Follonica, e a tutti i volontari che con il loro contributo rendono possibile continuare le nostre attività, nella scuola come in altri settori della vita civile”.