Coronavirus: il club Clamos dona mille euro all’Ospedale di Grosseto

GROSSETO – Tutti uniti per combattere il virus. Anche il club Clamos (Club auto moto storiche) aiuta l’ospedale Misericordia di Grosseto nella battaglia contro il Covid 19.

Lo storico club, da sempre protagonista per la solidarietà dei suoi amministratori e tesserati, non ha voluto far mancare il proprio contributo a chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria donando mille euro.

“In questo momento così difficile – spiega il presidente Raffaele Calamassi – tutti devono aiutare e fare la propria parte, così ci è sembrato doveroso dare il nostro piccolo contributo a chi sta facendo tanto per curarci. Quest’anno difficilmente ripartirà l’attività ricreativa e solidale del club, così siamo intervenuti direttamente con una donazione”.