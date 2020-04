Coronavirus, 357 casi in provincia. 200 solo a Grosseto

GROSSETO – Sono 357, ad oggi, le persone contagiate in Maremma. La Asl ha fornito oggi un resoconto totale dei contagiati in provincia di Grosseto da cui si evince che il dato complessivo è più alto di quello comunicato sino ad oggi.

Il dato è aggiornato alle ore 16 del 17 marzo. 200 i casi nel solo comune di Grosseto (104 maschi e 94 femmine), 24 a Follonica equamente suddivisi tra uomini e donne, il resto dei positivi risiede nei vari comuni della Maremma.

A questi 357 positivi va aggiunta una persona di 31 anni, residente nel comune di Roccastrada. La persona in questione, come conferma il sindaco Francesco Limatola «Era già in “quarantena” da diverso tempo. Pertanto il dato di coloro che sono in isolamento domiciliare è di 13 persone». 14, sempre secondo il report alle 16 di ieri, le persone decedute (tra i 70 e i 96 anni), anche se la Regione segnala, nel report di oggi, un nuovo decesso che potrebbe però riferirsi alla donna deceduta l’11 aprile scorso all’interno della Rsa Pizzetti. 26 i guariti (tra i 32 e gli 86 anni).

A questo LINK potete trovare la tabella aggiornata con tutti i casi, suddivisi per comune, con età e sesso.