Buoni spesa: consegna a domicilio per gli aventi diritto

PIOMBINO – Ancora due giorni, fino a lunedì 20 aprile, per presentare la domanda per i buoni alimentari.

Questo secondo bando è dedicato in particolare alle famiglie che hanno subìto le ripercussioni economiche dell’emergenza Coronavirus.

Questa volta, il Comune ha deciso di organizzare una distribuzione porta a porta per coloro che avranno diritto a ricevere i buoni che saranno spendibili fino al 15 maggio.

“Al fianco delle famiglie che, purtroppo, già prima necessitavano degli aiuti del Comune – spiega il sindaco Francesco Ferrari – questa emergenza sanitaria ha portato una consistente riduzione del reddito anche per coloro che, fino a qualche mese fa, non avevano particolari difficoltà economiche. Penso, per esempio, ai commercianti che hanno l’obbligo di rimanere chiusi, alle partite iva e ai vari professionisti che in questi ormai quasi due mesi non hanno avuto le stesse entrate e si trovano in difficoltà anche per le piccole spese quotidiane”.

“In attesa della chiusura dell’avviso che ci permetterà di avere dati precisi sul numero di richiedenti e di aventi diritto, stiamo organizzando la distribuzione dei buoni direttamente nelle case dei cittadini: in questo modo da un lato tuteleremo la privacy di chi accederà a questo genere di aiuti, dall’altro sarà possibile evitare assembramenti – conclude -. Sono convinto che una distribuzione porta a porta possa essere anche un incentivo per tutti coloro che non si sono mai trovati in una situazione di necessità a fare domanda senza quel pudore che potrebbe metterli in difficoltà, privandoli di un aiuto che gli spetta”.