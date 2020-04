Tecnici del Fiora a lavoro: flusso idrico ridotto e rischio interruzioni. Ecco i Comuni coinvolti

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello comunica che l’Acquedotto del Fiora effettuerà un intervento di manutenzione urgente e non differibile per riparazioni sulla rete idrica adduttrice denominata “Dorsale Del Fiora”.

Gli interventi avranno inizio il giorno 21 aprile alle ore 8 e termineranno alle ore 18 dello stesso giorno; il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente entro le ore 20 dello stesso giorno.

Gli interventi determineranno una riduzione delle pressioni e delle portate ed eventualmente una riduzione del flusso nei Comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Montalto di Castro, Semproniano, utenze rurali allacciate direttamente alla Dorsale del Fiora nei Comuni sopra elencati.

Si precisa altresì che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Pertanto, il disservizio alle utenze presenterà uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati dipendente proprio da tale capacità.

Sarà cura del nostro personale verificare la situazione dei serbatoi ed attivare un servizio di emergenza qualora l’interruzione del flusso alle utenze dovesse essere superiore alle 12 ore, come previsto dalla Convenzione di affidamento.

Nelle zone interessate potranno verificarsi fenomeni di intorbidimento dell’acqua. Inoltre, laddove l’approvvigionamento è garantito anche da risorse locali, potranno aversi occasionali variazioni nella qualità dell’acqua erogata in relazione al tenore di cloruri e solfati, parametri indicatori secondo il D.Lgs. 31/01. A partire dal ripristino del servizio tali fenomeni saranno destinati a rientrare con il passare del tempo.

Per qualsiasi informazioni sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde dell’Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 per chi chiama da telefono fisso o 199.11.44.07 per chi chiama da telefono cellulare.