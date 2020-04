Prorogato il termine per l’accensione dei riscaldamenti

GROSSETO – È stata autorizzata con una ordinanza sindacale l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino al 30 aprile, fino a un massimo di 5 ore giornaliere.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a limitare l’accensione alle ore più fredde (mattino e sera), ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi (+ 2 gradi di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 gradi (+ 2 gradi di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Si raccomanda alla cittadinanza ogni possibile provvedimento mirato al contenimento dei consumi energetici, compresa l’ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche.

La proroga all’accensione degli impianti di riscaldamento è legata all’attuale situazione climatica, soprattutto con la previsione di nuovi abbassamenti della temperatura e tiene conto delle numerose richieste arrivate da privati cittadini e da amministratori di condominio.