Medialibrary on line: la biblioteca digitale della Chelliana a disposizione dei lettori

GROSSETO – La biblioteca comunale Chelliana sul web per presentare i propri ‘prodotti’ a partire dal servizio Medialibrary on line.

Si tratta di una sorta di biblioteca digitale che offre risorse fondamentali per immergersi nella lettura attraverso un approccio totalmente differente, che rappresenta una modalità diversa dal solito, ma mai come ora indispensabile e insostituibile per la lontananza dei cittadini dalle collezioni librarie delle biblioteche.

Medialibrary on line è un portale web su cui si possono consultare gratuitamente i maggiori quotidiani italiani ed esteri, leggere e scaricare ebook, vedere filmati e ascoltare musica. E’ l’estensione digitale e online del patrimonio della biblioteca ed è a disposizione di tutti.

Iscriversi è facile ed è gratis: basta inviare una mail a info@chelliana.it e gli operatori della Chelliana richiederanno tutte le informazioni necessarie per fornire le credenziali di accesso alla biblioteca digitale. Completata l’iscrizione ciascun utente potrà autonomamente accedere ai contenuti di Medialibrary utilizzando il suo account.

Info: https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Chelliana/