Mascherine gratuite per tutti i cittadini: la Regione ne consegnerà 30 a testa tutti i mesi

GROSSETO – 30 mascherine al mese per ogni cittadino. È quanto disposto dalla Regione Toscana per tutelare i cittadini e impedire la diffusione del Coronavirus. È stato il presidente della Regione, Enrico Rossi, a dare l’annuncio oggi.

«Da lunedì distribuiremo gratuitamente 1,5 milioni di mascherine al giorno. Tutti i cittadini potranno ritirarle nelle 1.150 farmacie e 230 supermercati della grande distribuzione che si sono messi a disposizione».

«Il personale delle farmacie e del Sistema sanitario regionale accompagnerà la distribuzione con adeguate informazioni. D’ora in avanti garantiremo mascherine per tutti. Per noi, è molto importante, oltre al quando ritornare alla normalità, anche il come e siamo certi che la protezione individuale sia una delle principali misure di prevenzione primaria».

«Ad ora ne sono state già distribuite 8 milioni – prosegue Rossi – da lunedì la distribuzione avverrà in pacchi da cinque a tutti quei cittadini che ne faranno richiesta, sino ad un massimo di 30 al mese a testa».

Per quanto riguarda i supermercati le mascherine si potranno ritirare con orario 9-16, per le farmacie invece nell’orario di apertura della farmacia. Al momento sono già arrivate un milione e mezzo di mascherine nei supermercati e un milione nelle farmacie. Lo stesso avverrà lunedì. Mentre da martedì la Regione invierà un milione e mezzo di mascherine al giorno «Dunque non è necessaria nessuna corsa all’accaparramento: ci saranno mascherine per tutti».

«Deve essere un presidio gratuito, ed è giusto che le spese siano a carico del sistema sanitario regionale» sottolinea il governatore Rossi.

«Daremo la priorità a quei comuni che sono in situazione disagiate perché magari hanno delle frazioni dove non c’è né farmacia né grande distribuzione». Conclude Rossi.