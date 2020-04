Madre, padre e bimba di 7 anni positivi al Coronavirus: «Mai lasciati soli»

GROSSETO – Nel disagio si può trovare anche quella gentilezza, quel sorriso, quel gesto che esprime calore umano, che non ti fa sentire solo e ti aiuta a superare i momenti difficili.

E’ questo il sunto della lettera che riportiamo, inviata da un lettore positivo al Coronavirus così come sua moglie e sua figlia di 7 anni.

Nonostante le difficoltà, il nostro lettore e la sua famiglia non si sono mai sentiti soli. Si ringrazia gli infermieri e i medici, i volontari, Sei Toscana, i vicini, la Polizia municipale, le maestre. Sono tante le persone che si sono strette attorno a questa famiglia, e il nostro lettore ha dedicato a ciascuno di loro una linea di ringraziamento, esprimendo tutta la sua gratitudine.

Di seguito il testo.

Ho letto il vostro articolo sul disagio di quella famiglia che si sente abbandonata dalle istituzioni. Mi spiace e spero che risolvano presto.

Vorrei raccontare anche il punto di vista della mia famiglia, purtroppo tutti e 3 positivi al covid, per ringraziare pubblicamente chi in questo periodo non ci fa sentire soli ed abbandonati.

Inizio da infermieri e medici, che, tutti i giorni, telefonicamente tramite l’Usca, si informano e ci danno consigli, sempre con rispetto ed empatia.

Gli infermieri che vengono a casa ad effettuare il tampone, mostrando con la bimba (7 anni) una pazienza da non dare per scontata.

L’ufficio igiene pubblica con gentilezza ci tiene informati sugli esiti degli esami.

Un plauso speciale per Sei Toscana e Andrea per la professionalità e la logistica con cui si occupano del ritiro dei nostri rifiuti e della fornitura di kit specifici per gestirli.

La polizia municipale che, pur espletando il loro dovere di controllare, non ci fa mancare sorrisi.

Ai volontari di Misericordie e Croce rossa, per la spesa.

Alle maestre, che si impegnano ogni giorno.

Ad una condomina in particolare, che non ci fa mancare la coccola di un dolcino lasciato fuori dalla porta.

E a tutte le persone speciali, che ci fanno sentire il loro supporto.

Ci sentiamo fortunati, perché tutto sommato i nostri sintomi sono lievi.

Ma ci tengo a sottolineare quanto siano importanti e belli per noi il sorriso e la gentilezza di tutti questi professionisti e trovo giusto non darli per scontati e ringraziarli di cuore.