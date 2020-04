I notai maremmani donano 2mila euro per l’acquisto di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

GROSSETO – I notai della provincia di Grosseto donano 2mila euro alla Croce Rossa per l’acquisto di pacchi alimentari.

Il notaio è da sempre un punto di riferimento sul territorio che assiste e tutela i cittadini nelle loro principali attività economiche, come l’acquisto della casa o l’avvio di un’impresa.

“Stiamo attraversando un periodo di emergenza sanitaria ma anche economica, ed è per questo che, dopo aver contribuito alla donazione di mascherine alla struttura ospedaliera, abbiamo pensato di destinare i fondi disponibili anche all’acquisto di generi alimentari per le famiglie che si trovano in difficoltà” ha affermato il presidente Riccardo Menchetti.

“Attraverso l’opera della Croce Rossa – ha concluso – sarà così possibile dare un aiuto concreto anche a chi sta soffrendo le conseguenze della crisi economica”.