Ebook, quotidiani, musica, film e corsi gratuiti: la biblioteca si digitalizza. Come accedere

FOLLONICA – In tempi di coronavirus, anche la Biblioteca della Ghisa è chiusa al pubblico, ma si può continuare a leggere libri, ascoltare musica, frequentare corsi online e tanto altro.

Grazie alla Regione Toscana, la Biblioteca della Ghisa mette a disposizione un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo l’accesso via internet a quotidiani, riviste, e-book (più di 300mila da scaricare liberamente), musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e così via.

Il tutto in modo assolutamente gratuito.

Cosa si deve fare?

Basta mandare una email a biblioteca@comune.follonica.gr.it riportando il proprio nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale, telefono e documento di identità (il numero o la scansione del documento), esplicitando la volontà di accedere al servizio di biblioteca digitale.

Il cittadino (al quale sarà concessa una iscrizione provvisoria alla biblioteca da convalidarsi solo successivamente, all’apertura fisica della Biblioteca) sarà contattato telefonicamente dal bibliotecario che gli fornirà account e credenziali per il primo accesso alla biblioteca digitale.

Chi invece è già iscritto alla biblioteca comunale e quindi ha la tessera, deve solo richiedere l’account per la biblioteca digitale inviando una e-mail a biblioteca@comune.follonica.gr.it. Successivamente riceverà nella mail le credenziali (username e password) e un link per effettuare il primo accesso.

Dopo aver attivato l’account, per gli accessi successivi sarà sufficiente collegarsi e inserire le proprie credenziali sul sito https://toscana.medialibrary.it.

Ma la biblioteca non è solo digitale, è anche social. Perché grazie ai social è possibile interagire e comunicare anche se si è lontani, o chiusi, fisicamente. Ed ecco che da qualche giorno è stato aperto un profilo FB “Biblioteca comunale della ghisa Follonica” per restare in contatto, informare, condividere contenuti, post e immagini, per sentirsi vicini.