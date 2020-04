Coronavirus: le “sartine volontarie” costruiscono mascherine per gli abitanti del paese

ORBETELLO – L’importante progetto, diventato realtà, realizzato nel Comune di Capalbio, è stato riproposto dall’Avis di Orbetello-Costa d’Argento nel Comune di Orbetello.

L’Avis, in collaborazione con La Racchetta onlus, ha messo insieme una vera e propria catena di realizzazione e distribuzione di mascherine in cotone lavabili e gratuite cucite da una squadra di ‘sartine’ volontarie che hanno messo a disposizione il loro prezioso tempo gratuitamente in questo momento così difficile per la lotta contro il Covid.

Il desiderio di aiutare a superare la difficoltà di reperimento delle mascherine ha creato una vera e propria struttura produttiva:

i volontari pensano a raccogliere e consegnare il materiale a tutte e 12 ‘sartine’ tra Orbetello e Porto Santo Stefano; le sartine, con molta cura, realizzano le mascherine; i volontari ritirano le mascherine realizzate e provvedono a consegnarle alle attività commerciali aperte nel Comune di Orbetello dove i cittadini, uscendo per ragioni di prima necessità, possono reperirle.

Un lavoro ben organizzato che fino ad oggi è riuscito a distribuire gratuitamente oltre 4mila mascherine solo nel Comune di Orbetello.

“Il lavoro continua e continuerà fino a quando ci sarà bisogno di questo impegno”. Questo è quello che assicurano tutti i volontari.

“L’Avis Orbetello-Costa d’Argento e la Racchetta ringraziano pubblicamente tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo progetto, primi fra tutti le ‘sartine’, senza le quali la realizzazione di tutto questo non sarebbe stato possibile, i negozianti, che si sono messi a disposizione per agevolare il ritiro delle mascherine gratuitamente, tutti i volontari che collaborano nella preziosa attività, ed i cittadini che donano spontaneamente gran parte del materiale occorrente”.

“Aiutaci anche tu donando materiale (lenzuola in cotone, filo e elastixo) – concludono da Avis. Insieme ce la faremo”.