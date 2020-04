Coronavirus, contributo affitti: ci si può rivolgere anche all’ufficio del Servizio sociale

GROSSETO – L’amministrazione comunale, per agevolare coloro che hanno difficoltà a inviare per email la domanda del bando straordinario sul contributo affitti nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, comunica che sarà possibile prendere un appuntamento negli uffici del servizio Sociale e sport, in via degli Apostoli 11.

Ci si può prenotare chiamando i seguenti numeri: 0564/488862 – 873 – 018 – 863.

Gli appuntamenti, per la sola consegna della domanda, saranno fissati individualmente, al fine di non creare assembramenti.