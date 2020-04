Camper Club Maremma e La Sughera uniscono le forze, donato un sanificatore per elisoccorso

GROSSETO – Il Camper Club Maremma, storica società affiliata Uisp, si conferma in prima linea per la solidarietà. In collaborazione con la squadra dei cinghialai La Sughera, infatti, è stato donato un sanificatore da utilizzare sull’elisoccorso Pegaso. Questo dispositivo permette di ridurre i tempi per la sterilizzazione dell’elicottero, necessari tra un intervento e l’altro. Il direttore dell’elisoccorso, Stefano Barbadori, ha voluto ringraziare il Camper Club Maremma per la donazione.

“In Italia sono solo tre le città che hanno questo macchinario moderno – afferma Alessandro Guidoni, presidente del Camper Club Maremma – siamo orgogliosi di avere aiutato i soccorritori di Pegaso, che danno alla comunità un servizio indispensabile”. “Il nostro sodalizio – aggiunge il presidente – è sempre stato in prima linea per la solidarietà negli ultimi anni. Ci è sembrato giusto, in un momento di difficoltà generale e di stop per la nostra attività, dare comunque un piccolo ma significativo contributo per il quale ringrazio tutti i nostri soci”.