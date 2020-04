Anonimo lascia 600 euro di spesa pagata al supermercato: «Così si aiutano le famiglie bisognose»

GAVORRANO – Non si conosce l’identità del benefattore anonimo che ieri pomeriggio ha lasciato la spesa pagata per un valore di 600 euro alle famiglie bisognose di Gavorrano, ma che sia un bel gesto resta fuori da ogni dubbio.

«Ieri si è rivolto a me un concittadino che preferisce rimanere anonimo – racconta Giuseppe Ruggiero, titolare del Dpiù Discount della frazione di Filare -, e ha lasciato una donazione di 600 euro per pagare la spesa a chi ne ha più bisogno».

In questo momento e in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa, Giuseppe sta individuando le persone con più necessità per poterle dare la buona notizia: «Venite a fare la spesa, la troverete già pagata».

«Con questa donazione ci piacerebbe aiutare più famiglie possibili – afferma – perché ce ne sono tante. Ci sono alcune persone che conosco direttamente e li ho contattate, ma so che ce ne sono anche altre ed è per questo che ho coinvolto anche la Croce Rossa».

Giuseppe racconta che nel suo negozio esiste già una rete solidale che parte da una cesta di raccolta alimenti, ma che anche lui stesso a volte non fa pagare la spesa a qualcuno e anche i suoi dipendenti donano quello che possono per chi veramente non ce la fa a pagare nemmeno i prodotti primari.

«Con questa donazione – dice Giuseppe – ora possiamo aiutare molta più gente. È un segno che arriva in un momento in cui c’è veramente bisogno e sull’onda di questo gesto mi sento di invitare, chi può, di contribuire perché sarebbe veramente bello. Vedo ogni giorno le difficoltà di tante persone che per fare la spesa non sanno come fare».