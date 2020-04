Accesso atti, permessi parcometro e ztl, carte di identità: prorogate ulteriormente le scadenze

FOLLONICA – In relazione al decreto legge 23 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, all’articolo 37 viene disposta l’estensione al 15 maggio prossimo della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile.

A seguito di questa disposizione sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

In particolare, si sottolinea che gli accessi agli atti sono compresi tra i procedimenti amministrativi: l’amministrazione ha di solito ( salvo casi particolari e normati) 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste di accesso agli atti che i cittadini formulano, e la proroga al 15 maggio determina due tipi di situazioni che il cittadino potrebbe trovarsi ad avere:

se la richiesta di accesso agli atti (o altro procedimento amministrativo) è pervenuta, da parte del cittadino, al comune di Follonica (per pec, email o al protocollo dell’ente) prima del 23 febbraio 2020. In questo caso, una volta conteggiati i giorni trascorsi dall’inizio del procedimento (cioè dalla data in cui la richiesta è stata protocollata dal comune di Follonica) fino al 23 febbraio, la parte non consumata del termine (cioè dei 30 giorni totali per la risposta), riprenderà a decorrere dal 15 maggio;

se la richiesta di accesso agli atti atti (o altro procedimento amministrativo) è pervenuta o arriverà al comune di Follonica (per pec, email o al protocollo dell’ente) tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. In questo caso, allora il termine dei 30 giorni per la risposta comincerà a decorrere, per tutte e indistintamente dalla data del protocollo, dal 15 maggio.

Rimane confermato che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Per ricordare alcune scadenze:

Richieste di Accesso atti – i termini di scadenza per le risposte, iniziano a far data dal 15 maggio

Permessi zona parcometro – (in scadenza tra 31 gennaio e 15 aprile) prorogata la validità fino al 15 giugno

Permessi ZTL (e varchi) – (in scadenza tra 31 gennaio e 15 aprile) prorogata la validità fino al 15 giugno

Carta identità – (scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo) prorogati al 30 giugno (eccetto la validità per l’espatrio, che si considera scaduta alla data di scadenza indicata nel documento)

“L’Amministrazione comunale – spiega il commissario Alessandro Tortorella -, comunque, adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Vorrei incentivare i cittadini a preferire e potenziare il colloquio informatico con gli uffici dell’ente, tramite email e pec, tutte disponibili nella rete civica www.comune.follonica.gr.it“.

“Il personale – conclude – sta lavorando e tutto quello che si può fare utilizzando le nuove tecnologie viene fatto con celerità, assicurando come sempre il servizio con la massima attenzione alle esigenze dei follonichesi”.