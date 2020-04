Ripresa del settore agro-alimentare: ecco di cosa si è parlato nel primo incontro del Nucleo Fenice

GROSSETO – “La prima riunione del Nucleo Fenice è servita ad affrontare il delicato tema della ripresa del settore agro-alimentare sia legato all’aspetto prettamente agricolo, che a quello della commercializzazione dei prodotti e turistico-rurale”. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’Amministrazione comunale – prosegue -, con il supporto del servizio Gestione del territorio, è pronta a implementare l’informazione rivolta agli operatori del settore e relativa alle opportunità che il nuovo Piano operativo del Comune di Grosseto potrebbe portare anche per questa categoria con particolare riferimento all’attività di agricampeggio e agri camper. Auspicabile anche lo snellimento delle procedure per la Scia agrituristica”.

“Altra proposta avanzata nel corso della riunione di oggi – va avanti il primo cittadino – è stata la nota di sollecito che il Comune è pronto ad inviare alla Regione Toscana perché possa nel più breve tempo possibile sbloccare le erogazioni della Pac 2019 da parte di Artea per quelle aziende che sono state oggetto di sorteggio di controllo per la verifica delle congruità delle superfici aziendali. Analogo approccio anche per la premialità nel settore zootecnico, considerato che è ancora in corso la determinazione dei premi relativi”.

“Tra gli spunti di riflessione anche la necessità di rimodulare il Psr, in particolare la segnalazione di alcune valide opportunità che potrebbero arrivare dalla Regione – spiega Vivarelli Colonna -:

finanziamento sul territorio comunale di progetti pilota per la realizzazione di campi prova per la tecnica della subirrigazione;

finanziamento sul territorio comunale della Misura 11 agricoltura biologioca-mantenimento al fine di affrancare definitivamente tali realtà produttive;

finanziamento sul territorio comunale di un progetto pilota relativo alla sperimentazione di tecnologie tecniche e buone pratiche colturali al fine di limitare il disagio olfattivo derivante dall’esercizio di impianti di produzione di e.e. da fonti rinnovabili (biogas)”.

“L’Amministrazione comunale è inoltre intenzionata a una intermediazione finalizzata ad una possibile unione d’intenti tra la grande distribuzione e i piccolo presidi territoriali, per cui oggi si è aperto un primo confronto proprio per la valorizzazione del prodotto locale – prosegue il sindaco -. Ricordo che è aperto fino al 29 giugno il Bando per la gestione del nuovo Polo Agroalimentare della Provincia di Grosseto”.

“Il Nucleo Fenice ha aperto le porte al mondo della comunicazione – continua -: già in dieci soggetti hanno aderito all’appello e l’obiettivo è creare una strategia di rilancio anche nel campo del marketing territoriale. Ho affrontato anche il tema della lettera dei caseifici sulle sorti delle attuali produzioni delle aziende locali: siamo a disposizione, per questa categoria e le altre, a trovare soluzioni che valorizzino il prodotto locale sia nei piccoli esercizi sia delle grandi distribuzioni. A questo proposito sono già state gettate le basi per creare i contatti tra le varie realtà interessate”.

“Accolgo – conclude il sindaco – anche la richiesta di fare pressione per attivare i voucher per andare incontro alle esigenze occupazionali del mondo agricolo: questo permetterebbe di far lavorare i nostri giovani che al momento sono fermi dalle altre attività”.