Maremmano in crociera: la nave attracca per sbarcare una persona, sospetto coronavirus

FOLLONICA – L’unica nave della Costa Crociera “Deliziosa”, ancora in navigazione, è arrivata questa mattina a Marsala (Trapani) dove è stata sbarcata una persona con difficoltà respiratorie e il sospetto di essere positiva al Coronavirus (Nella foto il momento in cui l’ambulanza è arrivata nella banchina del porto per trasferire il malato in ospedale. Fonte: Tp24.it)

Ospite sulla nave da crociera, insieme a altre 1.800 persone, anche il farmacista follonichese Lido Montemaggi che attraversa i social network ha lanciato un messaggio: «Sostare in acque italiane – scrive – mi consente di accedere alle news italiane e vengo a sapere che il passeggero sbarcato è positivo al virus , qui nessuno ci sta dicendo nulla, è issata la bandiera gialla, situazione allucinante, siamo molto preoccupati».

Già nelle settimane passate Lido ha raccontato l’odissea di essere “prigioniero” sulla nave da crociera, con mille dubbi, domande e senza la possibilità di sbarcare. Il porto di Marsala, nonostante non fosse predisposto ad ospitare una nave di grandi dimensioni, ha consentito l’avvicinamento per l’emergenza sanitaria a bordo.

La Costa “Deliziosa” era partita il 5 gennaio da Venezia per raggiungere diverse mete in giro per il mondo. Da un mese, però, quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, nessun porto ha dato il permesso di sbarcare. Il tour si sarebbe dovuto concludere il 26 aprile a Venezia.

