iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Doc – Nelle tue mani. Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un’aspirante astronauta.

Rai 2: 21.20 – Captain America – Civil War. Le pressioni politiche sugli Avengers da parte del governo degli Stati Uniti creano crescenti dissapori tra Captain America e Iron Man. Quando la Terra si trova in pericolo, la Vedova Nera e Occhio di Falco devono scegliere da che parte stare. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Sabato, domenica e lunedì. Un coppia di coniugi italiani affronta un difficile periodo crisi, quanto entrambi sospettano di essere traditi dal consorte.

Canale 5: 21.20 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Will Turner, Elizabeth Swann e Capitan Barbossa s’imbarcano nel tentativo di unirsi ai nove pirati lord della fratellanza, per sconfiggere Lord Cutler Beckett della Compagnia Delle Indie Orientali. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Momentum. Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il vero bottino non sono le pietre preziose, bensì una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento la ragazza è in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l’hanno resa un bersaglio. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma.

La7: 21.15 – Piazza pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – La notte dei record. Il Guinness World Records arriva su TV8. Enrico Papi conduce uno show spettacolare in cui i protagonisti sfidano i propri limiti per ottenere il record.

Nove: 21.25 – Ci vediamo domani. Spinto da quella che considera un’ottima intuizione commerciale, un quarantenne apre un’agenzia di pompe funebri in un paesino abitato per la maggior parte da ultranovantenni. Lui pregusta grandi affari, ma i vecchietti non hanno intenzione di passare a miglior vita. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Man of Tai Chi. Un ragazzo con un ottimo talento nel tai chi riesce ad entrare, grazie alle proprie capacità, nel mondo del combattimento. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Spy game. L’agente della CIA Nathan Muir sta per andare in pensione, quando scopre che il suo ex-socio Tom Bishop, con il quale ha condiviso numerose missioni, è stato arrestato in Cina per spionaggio. Nathan decide di organizzare una missione per liberarlo.

Rai Movie: 21.10 – Elle. Michèle è una donna di successo proprietaria di una compagnia che disegna videogiochi, quando subisce uno stupro inizia a dubitare di tutti gli uomini che le sono vicini e decide di scoprire chi è il colpevole. QUI il trailer.