Da Orbetello fino in Svizzera: l’iniziativa di Irene che legge favole in audio whatsapp

ORBETELLO – Non si fermano le iniziative per fronteggiare l’isolamento che l’emergenza Coronavirus impone. Per fortuna l’immaginazione non ha limiti ed i bambini in questo sono dei veri maestri. Così dalla realtà alla fantasia il passo è breve.

Tutto è cominciato il 10 marzo, quando ogni sera circa duecento ragazzi hanno iniziato a ricevere tramite whatsapp l’audio di una favola che, se volevano, potevano ascoltare prima di andare a dormire.

“Insomma un salto a piè pari in un mondo di fantasia in cui il contatto con un mondo immaginario restituisce loro la possibilità e la voglia di sognare nonostante la paura e la tensione che avvertono intorno” dice Irene Lizzulli, animatrice teatrale di Orbetello, che insieme all’associazione In-Itinere è la promotrice del progetto ‘A pari passo con la fantasia’. Irene infatti ogni sera invia un audio whatsapp che da Orbetello, tramite reti relazionali e familiari, raggiunge Milano, Firenze, Arezzo, Livorno, gli alunni di alcune classi delle scuole elementari di Bologna, Napoli, i nonni dell’Auser Basilicata, per un progetto di lettura, ed arriva fino in Svizzera.

“E da questo inizio si è sviluppato un progetto molto più ampio – ci spiega Irene -. Da fine marzo leggono con me anche i ragazzi del mio gruppo di teatro ma non solo. Realizziamo così file audio a distanza in un progetto teatrale di scambio reciproco, di aiuto ‘alla pari’, di percorsi creativi in questi giorni nuovi e difficili che richiedono per loro nuovi strumenti di relazione. E non solo. Da un’idea nata in questi giorni viene proposto agli ascoltatori che ne hanno voglia di fare un disegno della favola che è piaciuta di più e di inviare il loro disegno tramite foto con titolo della favola, il nome, l’età e la città di provenienza”.

“Tutti i disegni saranno riuniti in un unico video che girerà sui social mostrando la bellissima strada di parole, disegni e immaginazione che ci sta unendo in tutta Italia. L’iniziativa sta riscuotendo tantissimo successo – conclude Irene – e molti sono i messaggi di ringraziamento per i piccoli grandi lettori che si impegnano con entusiasmo all’iniziativa. Sono piena di ottimismo. Loro, i nostri piccoli grandi ragazzi, hanno risorse incredibili per sostenersi gli uni gli altri”.

Per ricevere gratuitamente le favole basta comunicare il numero di telefono sul contatto facebook dell’associazione In-Itinere oppure scrivere una mail all’indirizzo i.itinere@gmail.com ed ogni sera arriverà gratuitamente l’audio da inoltrare a chi si voglia.