Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus in provincia di Grosseto. Il report fornito dalla Asl Toscana sud est segna, per la giornata di oggi, il numero zero.

Un dato sicuramente positivo anche se l’invito è a non abbassare la guardia. «I reagenti ci sono e i laboratori stanno lavorando» affermano dalla Asl «Anche in questo momento stanno processando 80 tamponi».