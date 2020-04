Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 3.786 nuovi positivi, 2.072 guariti e 525 morti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, il capo del della Protezione civile Angelo Borrelli ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

• Casi attuali: 106.607 (+1.189)

• Deceduti: 22.170 (+525)

• Dimessi/Guariti: 40.164 (+2.072)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143)

Totale casi: 168.941 (+3.786).

“Continua il calo della pressione sulle nostre strutture ospedaliere – spiega Borrelli -. Un numero così basso di pazienti in terapia intensiva (2.936, pari al 3% del totale, -143 rispetto a ieri), non si registrava da 21 marzo. Anche i ricoverati con sintomi sono diminuiti di 750 unità, e rappresentano il 25% del totale. La maggior parte dei contagiati è in isolamento domiciliare, pari al 72% del totale”.