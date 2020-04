Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri mercoledì 15 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%); Deceduti: 21.645 (+578, +2,7%); Dimessi/Guariti: 38.092 (+962, +2,6%); Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.079 (-107, -3,4%); Totale casi: 165.155 (+2.667, +1,6%).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi, mercoledì 15 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.666 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 139 in più rispetto a ieri.

I dati provincia per provincia – Sono 2.372 i casi complessivi ad oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri) , 411 a Prato (7 in più), 516 a Pistoia (3 in più), 881 a Massa (8 in più), 1.073 a Lucca (12 in più), 733 a Pisa (6 in più), 415 a Livorno (5 in più), 522 ad Arezzo (35 in più), 375 a Siena (2 in più), 368 a Grosseto (nessuna variazione).

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono quattro i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Il totale dei pazienti positivi al Coronavirus in Maremma sale a 333.

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.