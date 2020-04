Consorzio di bonifica: al via la campagna irrigua 2020

GROSSETO – Anche quest’anno, come già accaduto nel 2017, l’inverno siccitoso, caratterizzato da precipitazioni scarse e di modesta entità, ha reso necessario anticipare la fornitura della risorsa idrica.

Tubazioni, sistemi di distribuzione, centraline, tutto è pronto per portare l’acqua alle 600 utenze, distribuite su una superficie di 3.300 ettari irrigati attraverso 26 comizi.

Il servizio irriguo partirà lunedì 20 aprile e rimarrà attivo per tutta la stagione estiva.

Gli impianti saranno costantemente controllati e monitorati dai dipendenti del Consorzio, per assicurare agli utenti la piena efficienza e per interventi tempestivi in caso di rotture.

Il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud raccomanda infatti agli utenti di segnalare qualsiasi tipo di guasto dovesse verificarsi.

“Anche in questo momento di grave emergenza sanitaria – commenta Fabio Bellacchi, presidente del consorzio – il nostro impegno è massimo, per non interrompere l’erogazione, evitare sprechi di risorsa e garantire un servizio essenziale a sostegno della filiera agricola a cui fa capo il comparto alimentare.”