Unione per la conservazione della natura: Giampiero Sammuri confermato vicepresidente del Comitato italiano

GROSSETO – L’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for the Conservation of Nature), meglio conosciuta con il suo acronimo Iucn, è una organizzazione non governativa (ong) internazionale con sede in Svizzera. Oggi è il più grande network globale di soggetti autorevoli sul tema della conservazione della biodiversità E’ una delle principali autorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile

Apprendiamo dalla comunicazione di Federparchi che il 9 aprile scorso, in videoconferenza, si è svolta la riunione del Comitato italiano della Iucn durante la quale il presidente del Parco nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri è stato confermato vicepresidente del Comitato e membro del Consiglio dell’importante organizzazione internazionale.

“Nel corso del meeting digitale – spiega Federparchi – per la carica di presidente è stato eletto Carlo Zaghi, direttore generale della Direzione patrimonio naturalistico del Ministero dell’Ambiente; Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, è stato confermato vice-presidente. Sono inoltre stati eletti come membri effettivi del Consiglio: Federica Barbera (Legambiente), Luigi Boitani (Unione zoologica italiana), Rita De Stefano (Istituto Pangea), Piero Genovesi (Ispra) e Isabella Pratesi (Wwf Italia). Sono inoltre stati nominati come invitati permanenti: Piera Lisa Di Felice (Pro Natura) e Gloria Svampa (Parco faunistico La Torbiera).

“Riparte il comitato italiano Iucn, anche al tempo del virus – ha commentato Giampiero Sammuri – ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata con la conferma a vicepresidente. Il neopresidente Carlo Zaghi direttore generale della Direzione patrimonio naturalistico del Ministero dell’Ambiente ha subito assicurato la volontà sua e del Ministero di lavorare in preparazione del congresso mondiale di Marsiglia, ovviamente spostato da giugno a gennaio. Sono molto soddisfatto anche della composizione del Consiglio con figure importanti della scienza italiana come Boitani e Genovesi ed una qualificata rappresentanza femminile”.