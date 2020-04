iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Meraviglie – La penisola dei tesori. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane segnalate dall’UNESCO: dal Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano alla catena montuosa delle Dolomiti, sino alle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri.

Rai 2: 21.20 – Maltese – Il romanzo del commissario. Il commissario Dario Maltese della Narcotici di Roma torna nella natia Trapani per il matrimonio di un collega che, però, viene ucciso sotto i suoi occhi. Il poliziotto decide quindi di prendere il posto dell’amico e ne completa le indagini.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti condotto da Federica Sciarelli con la regia di Simonetta Morresi.

Canale 5: 21.20 – Tu si que vales. Talent show, ripreso dall’originale spagnolo, in cui chiunque abbia un talento potrà esibirsi ed aspirare alla sfida finale.

Italia 1: 21.20 – Mondo perduto: Jurassic Park. John Hammond chiama il teorico del caos Ian Malcolm a casa sua per comunicargli alcune notizie terrificanti: anche dopo che il Jurassic Park è stato distrutto, sembra che alcuni dinosauri si siano nascosti in un altro luogo. QUI il trailer.

Rete 4: 20.30 – Stasera Italia. Programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Antonino Chef Academy. Dieci giovani cuochi cercano di aggiudicarsi un posto nella cucina del ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Nove: 21.25 – Vi presento i nostri. In occasione del compleanno dei gemelli, i rapporti familiari dei Fotter rischiano di cedere sotto la pressione dei fraintendimenti e delle ingerenze dei parenti. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti. Un terrorista afferma di aver nascosto tre bombe nucleari negli Stati Uniti. L’agente FBI Helen Brody si occupa delle indagini e interroga il detenuto avvalendosi delle regolari procedure di interrogatorio, ma ordini dall’alto impongono la tortura. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Men of Honor – L’onore degli uomini. Carl Brashear promette al proprio padre di arruolarsi in Marina. Purtroppo quando lo fa gli vengono concesse solo tre possibilità: fare il cuoco, l’attendente oppure rinunciare.

Rai Movie: 21.10 – Poli opposti. Stefano Parisi e Claudia Torrini svolgono due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. L’amore non è al centro dei loro pensieri, ma delle loro vite professionali. QUI il trailer.

La 7d: 21.20 – Attrazione fatale. La vita di Dan Gallagher procede a gonfie vele. La sua carriera come procuratore legale presso uno studio di New York è in ascesa, sua moglie Beth è una donna bella e dolce ed assieme hanno un’adorabile figlia. Nonostante ciò, l’uomo commette l’errore di avere un’avventura con un’editrice di nome Alex.

La 5: 21.10 – Capodanno a New York. Le vite, le speranze, i sogni e gli amori di alcuni newyorkesi si intrecciano durante la serata di Capodanno: una rock star, un’infermiera, un moribondo contano i minuti che li separano dalla mezzanotte. QUI il trailer.

Cielo: 21.10 – 21.12.2012 – La profezia dei Maya. Le catastrofi descritte nel romanzo di Rupert Crane iniziano ad accadere realmente. Eric e Brooke seguono le istruzioni lasciate dal defunto scrittore per contrastare l’imminente apocalisse. QUI il trailer.