Ecco Francesco, il bambino poeta di Follonica che scrive in rima per “vincere” la quarantena

FOLLONICA – In questa lunga quarantena, tra la scuola online, le partite alla play station e i giochi in giardino con i suoi cani, il dodicenne Francesco Sacco ha scoperto di aver ereditato il dono di suo nonno, il senzunese Silvano Goracci, conosciuto da tutti come “bagnino poeta”.

E in un momento in cui la vita scolastica e sociale si è fermata, Francesco ha iniziato a scrivere poesie, tutte in rima, in cui riesce ad esprimere i suoi pensieri su questa vita quotidiana finora sconosciuta, alla quale il coronavirus ci ha costretti tutti.

Ve ne facciamo conoscere alcune:

C’E’ UN TEMPO PER RAGIONARE E UN TEMPO PER TACERE

Oggi ho letto un post di una professoressa

Racconta la sua realtà, si confessa

Sono momenti di disperazione

Non si riferisce alla scuola o alla lezione

Hanno provato e senza preavviso

Il loro destino era già deciso

La scuola per molti è già finita

La voglia di vivere è stata tradita

Sì è vero la primavera è iniziata

Ma per qualcuno non è profumata

C’è la voglia di continuare ad insegnare

Di fronte alla morte non c’è niente da fare

Il pianto, la compassione l’impotenza

Non fermeranno questa influenza

Stringiamoci intorno a chi ha bisogno di calore

Stiamo vicini non fisicamente, con il cuore

Bisogna tacere davanti alla morte

Non ci sono finestre tanto meno porte

Tutti dovremmo imparare qualcosa

Il dolore non si cancella con la cimosa

Ritornerà il tempo della ragione

Ritornerà il tempo della lezione

Ritornerà il tempo della scuola

Ritornerà il tempo della parola

Ritornerà la voglia di abbracciare

Ritornerà la voglia di cantare

Quindi stasera nel letto, appoggiatevi alla spalliera

Chiudete gli occhi e insieme diciamo una preghiera

COME DARGLI TORTO

Tutte le mattine al mio risveglio

Sento dire “stai a casa che è meglio”

Mi giro nel letto così non mi sbaglio

Dopo mi stiro, mi allungo e sbadiglio

Sembra quasi una giornata normale

Devi fermarti, devi diventare asociale

Non esiste un posto ideale

Dove non contrai questo virus letale

Tutti dicono che bisogna provarci

Dobbiamo smettere, dobbiamo fermarci

Di madre natura dobbiamo fidarci

Riusciremo a cadere e dopo rialzarci

Non andiamo a scuola

Non giochiamo nell’aiuola

Devi dare la tua parola

Che non hai il mal di gola

Le notizie che danno in televisione

Sono di fermare la diffusione

Dobbiamo capire la decisione

E rimanere nella nostra abitazione

Non puoi salutare e nemmeno abbracciare

Anzi quando vedi qualcuno devi accelerare

Devi stare anche attento a muoverti e parlare

Se qualcuno tossisce devi scappare

Vivo tutto il giorno con il pigiama

Il giardino è il mio panorama

“Fatti la doccia” la mamma esclama

Il telefono squilla, qualcuno mi chiama

Della vita di prima mi manca il gelato

Ma lo capisco e non sono imbronciato

Mi consolo sempre con del cioccolato

Ormai le mie tristezze, lì ho affogato

Ritorneremo a giocare in piazza

Con la carnagione rossa e paonazza

Senza guanti, mascherina e corazza

Se questo virus sparisce e non ci ammazza

Sì lo ammetto ho tanta paura

Ma di noi dobbiamo prenderci cura

La stiamo pagando cara e senza fattura

Ma siamo italiani e facciamo la nostra porca figura

Stare a casa oggi

Per abbracciarsi domani

Questo è quello che leggi

Nel mentre lavati le mani!!!!

IO ESISTO

Quella cosa meravigliosa chiamata abbraccio

Ora non si può fare, quindi non lo faccio

Non è facile far capire ad un bambino

Come possa resistere al mio bel faccino?

Piango, sto male ma come previsto

ringrazio madre natura perché IO ESISTO

Mi piace scrivere quello che provo

Anche se per me è un mondo nuovo

Penso spesso alla vita di prima

Ma con questa non trovo la rima

Riesco anche a ridere, correre e scherzare

Quando sto con i miei cani anche ad abbaiare

Dobbiamo capire che non siamo in trincea

E nessuno ci chiede di stare in apnea

Io lo dico senza filtri e vergogna

Ora solo incubi…. per chi sogna

Non vedo l’ora di tornare a scuola

Di riabbracciare Alessandro e Nicola

Di bisticciare e dopo fare l’armistizio

Con Lapo, Luca e Fabrizio

I Professori prontissimi ad interrogare

Ma dopo due mesi ahimè … devi passare

Schiacci il pulsante e chiedi l’aiuto da casa

Ma non ti può aiutare nemmeno la Nasa

In questi mesi forse hai studiato

Ma non tanto bene, ti sei sbagliato

Provi a corrompere il professore

Con sguardi languidi d’amore

Non ci casca e sei fregato

E ti ripeti: perché non ho studiato?

“Francesco vai a studiare scendi dall’altalena

Se no ti levo il cellulare e niente cena”

Questa è sempre la frase del giorno

Ma per me c’era sempre qualcosa nel forno

Chissà se posso scrivere una parolaccia

Meglio di no, se no mi spacca la faccia

Quando dico le parolacce sono malvisto

Non importa, ricordatevi che IO ESISTO